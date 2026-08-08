Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Canan Demir'in vücuduna bir süre önce kene tutundu. Durumu ilk başta fark etmeyen veya önemsemeyen Demir, bir süre sonra ciddi sağlık sorunları ve rahatsızlık yaşamaya başladı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Canan Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Hastanede yaşamını yitiren Demir'in cenazesi, hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Canan Demir'in memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verileceği öğrenildi. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve vücutlarında kene fark ettiklerinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda bir kez daha uyardı.