Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile turist taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8'i turist 10 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 07 ASN 374 plakalı otomobil, Belek-Kadriye yolu Turizm Caddesi'nde S.E. yönetimindeki turist taşıyan 07 CBN 764 plakalı VIP minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ile sürücü A.D. ve minibüsteki 8 turist yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Otomobilden çıkarılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.