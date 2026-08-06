Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren Rus turistlerin cep telefonlarını, çanta ve kişisel eşyalarını çaldığı iddia edilen şüpheli, çalınan telefonların konum bilgilerinin takip edilmesiyle yakalanarak tutuklandı.

Konyaaltı Beach Park'taki polis noktasına başvuran Rus uyruklu bir turist, denize girdiği sırada cep telefonunun çalındığını bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yürüttüğü sırada aynı bölgede denize giren başka bir Rus aile de çantaları, cep telefonları ve bir miktar dövizin çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışmayı genişleten ekipler, turistlerin cep telefonlarında bulunan konum uygulaması üzerinden cihazların yerini tespit etti.

Telefonların Güvenlik Mahallesi çevresinde sinyal vermesi üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, eşkale uyan ve şüpheli hareketlerde bulunan B.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada turistlere ait olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu, yaklaşık 7 bin lira nakit para ile çeşitli kişisel eşyalar ele geçirildi.

Şüphelinin, çalınan cüzdandaki dövizleri bir döviz bürosunda bozdurduğu da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Turistlere ait cep telefonları, para ve kişisel eşyalar ise Konyaaltı Beach Park'taki polis noktasında sahiplerine teslim edildi.