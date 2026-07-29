Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Konya-Antalya kara yolu Demirkapı Tüneli mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Otobüste bulunan 27 yolcu, sürücünün hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında yolcular, başka bir otobüse nakledildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.