Antalya Valisi Hulusi Şahin, iki günde çıkan 12 yangından 10'unun söndürüldüğünü, Kaş ile Kumluca ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Şahin, Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Temmuz Salı günü saat 03.00 sıralarında Kaş bölgesinde ilk yangının çıktığını ve 38 saat geçmesine rağmen devam ettiğini söyledi.

Bugün sabaha doğru da Alanya'da ciddi bir yangınla karşılaştıklarını anlatan Şahin, 'Çok sayıda yangınla mücadele etmeye başladık. Toplam sayıları 12'yi buldu. Birkaç saat önce de burada yani Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'nde Adrasan yol ayrımının olduğu yerde bir yangın çıktı. Bu kadar çok yangın çıkmasını tabii ki tahmin ettiğiniz gibi yoğun rüzgar, kuru hava ve çok sıcaklık etki etti.' dedi.

Aynı anda birden fazla yangınla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şahin, komşu illerde de yangınlar olması nedeniyle güçleri bölmek zorunda kaldıklarını ancak ekiplerin fedakar şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Vali Şahin, Kaş bölgesinde rakımın çok yüksek olması ve karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle zorlandıklarını vurguladı. Yangının kontrol altına alınması hususunda iyi bir noktada olduklarını ancak henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Şahin, sadece enerjisinin düşürüldüğünü ifade etti.

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Kumluca'da da yangının çok ayrı noktalara sıçradığını bildiren Şahin, şunları söyledi:

'Hamleli bir rüzgar var, yön değiştiriyor. Bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bunun da getirmiş olduğu hem personelimizin güvenliği açısından risk var hem de vatandaşlarımızın can, mal emniyeti riske giriyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi. Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı, 281 personel ile bu bölgede devam ediyor.'

Şahin, yangınlara jandarma, emniyet, AFAD ekiplerinin de destek verdiğini belirterek, hızlı bir şekilde sonuç almayı umduklarını kaydetti.

Kumluca-Kemer yolunun trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaşan Şahin, yangının seyrine göre birkaç saat içinde tekrar trafiğe açmayı planladıklarını bildirdi.

Yangınlarda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin soruya ise Şahin, 'Kaş'ta 3 Orman İşletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli bir şeyleri yok. Onun dışında herhangi bir yaralanmamız yok, ekiplerimizden ya da vatandaşlarımızdan can kaybı ve yaralama durumu olmadı çok şükür.' diye konuştu.

Meteorolojik verilere göre fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

'Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Çok değişik bir hava bu. Normalde bizim kuru havayı yapan kuzeyden gelen rüzgarlardı. Bu ise denizden geliyor. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama kuru hava, çok yüksek bir rüzgar, fırtına seviyesinde. Bu da işimizi zorlaştırıyor. 12 yangın oldu, bunun 10'u söndürüldü, diğer yangınlarla mücadelemiz sürüyor.'

Vali Şahin, açıklama sonrası bölgede incelemelerde bulundu.