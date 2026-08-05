Eşini Öldüren Sanık Hakim Karşısına Çıktı

Antalya'da eşini silahla vurarak öldüren Abdullah Poyraz'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Poyraz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. Çocuklarını uzun süredir göremediğini ifade eden Poyraz, tahliye talebinde bulundu.

Mahkemeden Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmelerin ardından Abdullah Poyraz hakkında kararını açıkladı.

Sanık, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca sanığa "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olayın Geçmişi

Olay, 27 Kasım 2024 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Abdullah Poyraz (55), 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından bölgeden kaçan Poyraz, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mahkemenin verdiği kararla birlikte dosyada ilk derece yargı süreci tamamlanmış oldu.