Antalya Kepez'de Zeytinlikte Şüpheli Ölüm

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde yürek yakan ve şüphe uyandıran bir olay meydana geldi. 1203 Sokak üzerindeki zeytinlik alandan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elleri Arkadan Bağlı Halde Bulundu

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin ellerinin arkadan bağlı olması ise olaydaki cinayet şüphelerini güçlendirdi.

Olay yerinde yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin üzerinden Mehmet Beyazıtlı (25) adında bir kimlik çıktı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beyazıtlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, olayın ardındaki sır perdesini aralamak ve şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için titiz bir soruşturma yürütüyor.