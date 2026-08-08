Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kayseri'nin tarihi ticaret gücüne modern ulaşım ağıyla yeni bir hız kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte sağlanacak seyahat sürelerini paylaştı.

Hattın hizmete alınmasıyla birlikte:

Kayseri - Ankara arası seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya,

Kayseri - İstanbul arası seyahat süresi ise 5 saate düşecek.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, projenin 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydetti. Açıklamasında, "Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu, Türkiye Yüzyılı'nın hızına taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.