Denizde Fark Edilen Metal Parça Harekete Geçirdi

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki halk plajında serinleyen vatandaşlar, deniz içerisinde şüpheli metal bir parça fark etti. Durumun tehlike arz edebileceğini değerlendiren duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla polis ekiplerine bildirdi.

Bomba İmha Ekiplerinden Başarılı Operasyon

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için plaj çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alanı yaya girişine kapattı.

Özel eğitimli bomba imha ekipleri tarafından titizlikle incelenen ve Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen mühimmat, kontrollü bir şekilde denizden çıkarıldı. Güvenli bir biçimde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat, detaylı incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.