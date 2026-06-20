Büyük umutlarla katıldığı Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takım'da alınan sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefindeki isim Vincenzo Montella oldu. Özellikle oyuncu tercihleri ve taktik anlayışı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Okan Buruk İddiası Gündeme Damga Vurdu

Spor yorumcusu Bışar Özbey, yaptığı değerlendirmede Montella'nın görevine devam etmeyeceğini öne sürerek, Milli Takım'ın başına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelebileceğini iddia etti.

Özbey, Okan Buruk'un hem Galatasaray hem de A Milli Takım görevini birlikte yürütebileceğini savunurken, bu açıklama futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Galatasaray ile sözleşme yenileme sürecinin henüz resmiyet kazanmamış olması da iddiaları güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Arda Turan Sürprizi

Eski milli futbolcu İlhan Mansız ise farklı bir ismi gündeme taşıdı. Mansız, Montella ile yolların ayrılması durumunda A Milli Takım'ın başına Arda Turan'ın geçebileceğini söyledi.

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki yükselişine dikkat çeken Mansız, genç çalıştırıcının Avrupa'da önemli deneyimler kazandığını ve gelecekte Milli Takım için güçlü bir aday olabileceğini ifade etti.

"Uzun Vadede Senaryo Hazır"

Yorumcu Gökhan Dinç de Türk futbolunda uzun vadeli bir değişim öngördüğünü belirterek, gelecekte A Milli Takım'ın başında Okan Buruk'un, Galatasaray'ın başında ise Arda Turan'ın yer alabileceğini dile getirdi.

Bu değerlendirmeler, Türk futbolunda olası teknik direktör değişiklikleriyle ilgili tartışmaları daha da artırdı.

TFF'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Montella'nın geleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Dünya Kupası'ndaki başarısız sonucun ardından teknik heyette değişiklik yaşanabileceği yönündeki kulisler spor kamuoyunda gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde TFF yönetiminin yapacağı değerlendirmelerin ardından Montella'nın geleceğiyle ilgili kararın netleşmesi bekleniyor.