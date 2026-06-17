Fenerbahçe’nin Avrupa Mesaisi Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, Polonya’nın köklü ekiplerinden Górnik Zabrze ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon Avrupa macerasına bu eşleşmeyle resmen start verecek.

Maç Tarihleri Netleşti

UEFA takvimine göre 2. eleme turu karşılaşmaları:

İlk maçlar: 21-22 Temmuz

Rövanş maçları: 28-29 Temmuz

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde bir üst elemede daha zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Kura Çekiminde Dikkat Çeken Eşleşmeler

Şampiyonlar Yolu’nda diğer öne çıkan eşleşmeler de futbolseverlerin ilgisini çekti. Avrupa’nın farklı liglerinden birçok takım, Devler Ligi bileti için karşı karşıya gelecek.

Öne çıkan bazı eşleşmeler:

Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)

Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)

Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)

Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

Avrupa Yolculuğu Başlıyor

Sarı-lacivertliler için bu eşleşme, sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Taraftarlar şimdiden “Devler Ligi” heyecanına odaklanmış durumda.