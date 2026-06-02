A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadro, tecrübeli isimlerle genç yıldızları bir araya getirdi.
Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uzun yıllar sonra yeniden sahne alacak. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez futbolun en büyük organizasyonunda mücadele edecek.
Kaleciler
-
Altay Bayındır
-
Mert Günok
-
Uğurcan Çakır
Defans
-
Abdülkerim Bardakcı
-
Çağlar Söyüncü
-
Eren Elmalı
-
Ferdi Kadıoğlu
-
Merih Demiral
-
Mert Müldür
-
Ozan Kabak
-
Samet Akaydın
-
Zeki Çelik
Orta Saha
-
Hakan Çalhanoğlu
-
İsmail Yüksek
-
Kaan Ayhan
-
Orkun Kökçü
-
Salih Özcan
Hücum Hattı
-
Arda Güler
-
Barış Alper Yılmaz
-
Can Uzun
-
Deniz Gül
-
İrfan Can Kahveci
-
Kenan Yıldız
-
Kerem Aktürkoğlu
-
Oğuz Aydın
-
Yunus Akgün
Üç İsim Hazırda Bekleyecek
Nihai kadroya dahil edilmeyen Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da ABD kafilesinde yer alacak.
FIFA talimatları gereği, takımlar ilk maçlarına çıkana kadar sakatlık yaşanması halinde oyuncu değişikliği yapılabilmesi nedeniyle bu üç futbolcu hazır durumda tutulacak.
Ay-Yıldızlılar ABD'ye Gidiyor
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesindeki kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün ABD'ye hareket edecek.
Montella'nın öğrencileri, turnuva öncesindeki son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Dünya Kupası Grubu
Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek.
Türkiye'nin rakipleri:
-
ABD
-
Avustralya
-
Paraguay
Milli takım, grup aşamasını geçerek 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun gibi genç yıldızların performansı ise şimdiden büyük merak konusu.