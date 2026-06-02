A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadro, tecrübeli isimlerle genç yıldızları bir araya getirdi.

Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uzun yıllar sonra yeniden sahne alacak. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez futbolun en büyük organizasyonunda mücadele edecek.

Kaleciler

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Zeki Çelik

Orta Saha

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Hücum Hattı

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Üç İsim Hazırda Bekleyecek

Nihai kadroya dahil edilmeyen Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da ABD kafilesinde yer alacak.

FIFA talimatları gereği, takımlar ilk maçlarına çıkana kadar sakatlık yaşanması halinde oyuncu değişikliği yapılabilmesi nedeniyle bu üç futbolcu hazır durumda tutulacak.

Ay-Yıldızlılar ABD'ye Gidiyor

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesindeki kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün ABD'ye hareket edecek.

Montella'nın öğrencileri, turnuva öncesindeki son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Dünya Kupası Grubu

Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek.

Türkiye'nin rakipleri:

ABD

Paraguay

Milli takım, grup aşamasını geçerek 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun gibi genç yıldızların performansı ise şimdiden büyük merak konusu.