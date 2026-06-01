Bizim Çocuklar Dünya Kupası Yolunda İlk Provaya Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele, hem teknik heyet hem de futbolseverler açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki hazırlık karşılaşması bugün saat 20.30'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A Milli Takım Tarihindeki 650'nci Maçına Çıkıyor

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık futbol tarihinde bugüne kadar 649 karşılaşmada mücadele etti. Bu maçlarda 257 galibiyet elde eden milliler, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 897 kez havalandırırken kalesinde ise 926 gol gördü. Kuzey Makedonya maçı ise milli takım tarihinin 650'nci müsabakası olarak kayıtlara geçecek.

Kadıköy'de 4 Yılı Aşkın Hasret Sona Eriyor

A Milli Takım, yaklaşık 4 yıl 7 ay sonra yeniden Kadıköy'de taraftarının karşısına çıkacak. Milliler son olarak 8 Ekim 2021 tarihinde Norveç ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında bu statta sahaya çıkmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra yeniden Chobani Stadyumu'nda taraftarıyla buluşacak.

Montella Yönetiminde 32'nci Sınav

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında 32'nci maçına çıkacak.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde oynanan 31 karşılaşmada milliler 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip filelere 55 gol gönderen Türkiye, kalesinde ise 41 gol gördü.

Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. Kez Karşılaşıyor

İki ülke A milli takımları bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Türkiye'nin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Ay-yıldızlılar, oynanan 8 maçın 5'ini kazanırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kuzey Makedonya ise yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki son maç ise 2017 yılında oynanmış ve golsüz sona ermişti.

Dünya Kupası Öncesi İkinci Rakip Venezuela

A Milli Takım, Kuzey Makedonya maçının ardından ikinci hazırlık karşılaşmasında Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

7 Haziran'da ABD'nin Florida eyaletinde oynanacak mücadele sonrasında milliler, Dünya Kupası kamp çalışmalarını sürdürmek üzere Arizona'daki kamp merkezine geçecek.