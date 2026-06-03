Anayasa Mahkemesi (AYM), spor camiasını yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, spor kulüplerinin sporcuların ücretlerinden kesmesine rağmen vergi dairesine yatırmadığı gelir vergilerinin daha sonra sporculardan tahsil edilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başvuru Antalya'dan Geldi

Süreç, Antalya 1. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu üzerine başladı. Mahkeme, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 72'nci maddesinde yer alan ve sporcuların ücretlerinden kesilen vergilerin kulüpler tarafından ödenmemesi halinde bu vergilerin yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsup edilmesini engelleyen hükmün iptalini istedi.

Başvuruda, sporcuların kontrolü dışında gelişen bir durum nedeniyle ikinci kez vergi yüküyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

AYM: Sporcuların Tasarruf Yetkisi Yok

Anayasa Mahkemesi kararında, ücretlerden yapılan vergi kesintilerinin vergi sorumlusu olan kulüpler tarafından devlete ödenmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, sporcuların kesilen verginin ödenip ödenmediği konusunda herhangi bir tasarruf veya denetim yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

AYM, kulübün sorumluluğundaki bir yükümlülüğün sporculara aktarılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını değerlendirdi.

"Aşırı Külfet Yüklüyor"

Yüksek Mahkeme, kararında mülkiyet hakkına özel vurgu yaptı. Kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Kaynağında kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ödenmemesi durumunda vergi mükellefinden tahsil edilmesine imkan tanıyan kuralın kişilere aşırı bir külfet yüklediği ve orantılılık ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır."

Bu gerekçeyle söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedildi.

Eşitsizlik Sorunu da Gündeme Geldi

Başvuruda ayrıca farklı kulüplerde forma giyen sporcular arasında eşitsizlik oluştuğuna dikkat çekildi.

Vergi yükümlülüklerini yerine getiren kulüplerde oynayan sporcular herhangi bir sorun yaşamazken, vergisini yatırmayan kulüplerde forma giyen sporcuların ek mali yüklerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

AYM, bu durumun da hukuki güvenlik ve eşitlik ilkeleri açısından sorun oluşturduğunu değerlendirdi.

Spor Dünyasında Emsal Niteliğinde Karar

Uzmanlar, kararın özellikle profesyonel futbolcular, basketbolcular ve diğer branşlardaki sporcular açısından emsal niteliği taşıdığını belirtiyor.

Kararla birlikte, kulüplerin yerine getirilmeyen vergi yükümlülüklerinden dolayı sporcuların sorumlu tutulmasının önüne geçilmiş oldu.

Vergi hukukçuları ise kararın ilerleyen süreçte benzer uyuşmazlıklarda önemli bir referans oluşturacağını ifade ediyor.