Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından sarı-lacivertli camiada yeni dönem resmen başladı. Yapılan seçimde rakibi Hakan Safi’yi geride bırakan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

27 bin 172 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçilirken, seçim sonrası yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını belirtmişti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Neye ihtiyacımız varsa 15 gün içinde tamamlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İlk İmza Vedat Muriqi’ye

Sarı-lacivertli yönetimin ilk transfer hamlesinin eski golcü Vedat Muriqi olduğu öğrenildi. Bir süredir santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin, Kosovalı futbolcunun transferi için önemli aşama kaydettiği belirtildi.

İddiaya göre seçim sürecinden önce oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Aziz Yıldırım yönetimi, Muriqi’nin formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Mallorca ile de bonservis konusunda el sıkıştı.

Transferin yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Aziz Yıldırım’ın mazbatasını aldıktan sonra transferleri peş peşe açıklayacağı ifade edilirken, Vedat Muriqi transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

32 yaşındaki golcü futbolcu, geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 maçta görev aldı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.