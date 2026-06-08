İstanbul’da sabah saatlerinde Avrasya Tüneli’nde meydana gelen trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Tünel içerisinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, tünel içerisindeki itfaiyeye ait yangın panosuna zarar verdi.

Kaza sonrası yangın söndürme sisteminde bulunan musluğun patlaması nedeniyle tünel içerisine yoğun şekilde su akışı başladı. Güvenlik gerekçesiyle Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.

Trafik Yoğunluğu Yüzde 70’e Ulaştı

Tünelin geçici süreyle kapatılması özellikle İstanbul Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğunu artırdı. Sabah saatlerinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yoğunluğunun yüzde 70 seviyelerine kadar çıktığı görüldü.

Yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, ekipler tünel içerisindeki suyun tahliye edilmesi ve hasarın giderilmesi için çalışma yürüttü.

Valilikten Açıklama Geldi

İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, kazanın saat 08.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi bulunmamaktadır.”

Valilik açıklamasında ayrıca vatandaşların alternatif güzergahlara yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Tünel Yeniden Açıldı

Yapılan çalışmaların ardından Avrasya Tüneli’nin saat 09.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açıldığı bildirildi. Ancak tünelin tekrar hizmete alınmasına rağmen İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun bir süre daha devam ettiği gözlendi.