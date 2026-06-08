Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi yüzde 50,89 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Paşinyan, parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı.

Seçim zaferini ilan eden Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkiler konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?” sorusunu yanıtlayan Paşinyan, mesajının barış, bölgesel refah ve iş birliği üzerine olduğunu ifade etti.

Paşinyan, “Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel iş birliğine adanmıştır. Umuyorum ki bu, hem Türkiye’den hem Azerbaycan’dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır” dedi.

“Türkiye ile Çok İyi Bir Dinamik Yakaladık”

Türkiye ile Ermenistan arasında son dönemde olumlu bir sürecin oluştuğunu vurgulayan Paşinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Paşinyan açıklamasında, “Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı ayrıca Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin resmen kurulması gerektiğini dile getirdi.

Demiryolu ve Bölgesel İş Birliği Vurgusu

Paşinyan, Ermeni mallarının ihracat ve ithalatında kullanılmak üzere Ahılkelek-Kars demir yolunun açılması kararından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanmasının önemine de değinen Paşinyan, Azerbaycan’ın ana karasını Nahçıvan’a bağlayacak ulaşım projelerinin bölgesel kalkınma açısından kritik olduğunu ifade etti.

Paşinyan, söz konusu projelerin bölgeyi çıkmazdan çıkararak önemli bir ticaret ve ulaşım koridoruna dönüştürebileceğini belirtti.