Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla şehrin adını gururla duyurmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yetişen genç güreşçiler, bu kez Romanya’da düzenlenen prestijli organizasyonda gösterdikleri üstün performansla hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen U20 Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’nda mindere çıkan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin genç pehlivanları, zorlu rakiplerini geride bırakarak önemli dereceler elde etti. Turnuvada 61 kilogram kategorisinde mücadele eden Nurettin Emin Kapal ile 86 kilogramda yarışan Sefa Cesur, rakiplerine üstünlük sağlayarak birinciliğin sahibi oldu.

65 kilogram kategorisinde mücadele eden Hacı Efe Zade ise başarılı performansıyla ikincilik elde etti. Elde edilen derecelerle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sporcuları uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atarken, Türk Bayrağı’nı da gururla dalgalandırdı.

Avrupa Şampiyonası Yolunda Önemli Adım

Romanya’daki turnuvada ortaya koydukları mücadele ve elde ettikleri derecelerle dikkat çeken genç sporcular, milli takım seçmeleri açısından da önemli bir başarı elde etti. Nurettin Emin Kapal, Sefa Cesur ve Hacı Efe Zade, turnuvadaki performansları neticesinde Temmuz ayında Kuzey Makedonya’da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Genç pehlivanlar, Avrupa’nın en başarılı sporcularının mücadele edeceği organizasyonda ay yıldızlı forma ile mindere çıkarak yeni başarılara imza atmak için ter dökecek.