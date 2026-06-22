Göksun kırsalında kaydedilen görüntülerde sarı benekli semenderin doğal ortamında hareket ettiği görüldü. Nadir rastlanan türün görüntülenmesi, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, Türkiye’ye özgü endemik türlerden olan benekli semenderlerin genellikle 14 ile 19 santimetre arasında boya sahip olduğunu belirtiyor. Temiz ve doğal su kaynaklarının bulunduğu alanlarda yaşayan bu canlıların çevresel değişimlere karşı oldukça hassas olduğu ifade ediliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede “durumu tehdit altına girebilir” kategorisinde yer alan benekli semenderlerin korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Uzmanlar, vatandaşların bu türlerle karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmamaları, zarar vermemeleri ve doğal yaşam alanlarında bırakmaları gerektiğini belirtiyor. Göksun’da görüntülenen benekli semender, bölgenin doğal zenginlikleri arasında yer alan önemli türlerden biri olarak dikkat çekti.