Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan ilan edilen ve kapsamlı bir dönüşüm sürecine alınan Derepazarı bölgesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Kent merkezinin önemli noktalarından biri olan bölgede yürütülen yeniden inşa ve dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşılırken, altyapı ve üstyapı imalatlarının büyük bölümü tamamlandı.

Deprem sonrası güvenli ve modern bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede ulaşım altyapısı da baştan sona yenilendi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucunda yol düzenleme çalışmaları tamamlanırken, uzun süredir ulaşıma kapalı olan Derepazarı güzergâhı yeniden araç trafiğine açıldı.

Yolun hizmete alınmasıyla birlikte şehir içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanırken, vatandaşlar da bölgeye daha kolay erişim imkânına kavuştu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem trafik akışının hızlanması hem de bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliğin artması bekleniyor.

Yetkililer, Derepazarı’nda devam eden dönüşüm çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, kalan imalatların da kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Yeniden şekillenen Derepazarı’nda modern, güvenli ve düzenli bir şehir dokusunun oluşturulması hedeflenirken, bölgenin yeni görünümüyle Kahramanmaraş’ın çehresine önemli katkı sunması bekleniyor.