Sosyal medyada milyonlara ulaştı

Bölgede bulunan bir iş yerinin sahibi Atilla Karaca’nın, yokuşta kayan araçları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp paylaşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Karaca, iş yerinin doğrudan yokuşta bulunduğunu ve araçların kayma sesleri nedeniyle kayıt almaya başladığını belirtti. Paylaşımların ardından videoların yoğun ilgi görmesiyle çekimlere devam ettiğini ifade etti.

Ziyaretçi akını başladı

Viral hale gelen görüntülerin ardından Türkiye’nin farklı illerinden ve Ankara’nın çeşitli noktalarından çok sayıda kişinin bölgeye gelerek yokuşu deneyimlediği öğrenildi.

Artan ilginin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Karaca, özellikle çevre sakinlerinin rahatsızlık yaşamaya başladığını söyledi.

“Komşular rahatsız oluyor”

Karaca, ilk günlerde ilginin olumlu karşılandığını ancak zamanla kalabalığın arttığını ifade ederek şunları söyledi:

“Başlarda güzel bir durumdu, insanlar eğleniyordu. Şimdi ise gürültü ve lastik yakma nedeniyle komşular rahatsız olmaya başladı. Biraz mahcubiyet hissediyorum.”

Belediyeye çağrı

Bölgede yaşanan sorunlara dikkat çeken Karaca, yokuşta araçların kaymasını önlemek için belediye ekiplerinin gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini belirtti.

Viral yokuş, hem sosyal medyada hem de Ankara’da gündem olmaya devam ediyor.