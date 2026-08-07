Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu koordinasyonunda, başkent genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla yasa dışı otoparkçılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Halk arasında "değnekçi" veya "korsan otoparkçı" olarak bilinen, kamuya ait cadde ve sokakları kendilerininmiş gibi sahiplenen şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve "Güven Sokağı Operasyonu"nu gerçekleştirdi.

Sürücülerden Haksız Kazanç Elde Ediyorlardı

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kumpası da deşifre oldu:

Sokakları İşgal Ettiler: Kentin işlek cadde, sokak ve işletmelerinin önünde park yeri arayan sürücüleri hedef alan zanlılar, kamuya açık alanları kendilerine ait otoparklarmış gibi gösterdi.

Haraç Topladılar: Park etmek isteyen vatandaşlardan zorla ve haksız yere para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

10 Şüpheliye Hakimlikten Ev Hapsi Kararı

Operasyon kapsamında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılar hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na açıkça aykırı olan bu durumla ilgili vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu. Kamuya açık alanlarda hiç kimsenin "park ücreti" talep etme yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, "Korsan otoparkçıları gördüğünüz takdirde emniyete bildiriniz" çağrısı yapıldı.