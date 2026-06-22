Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı. Bir hafta boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, aranan şahıslar yakalandı ve çeşitli suçlara karışan kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

Asayiş uygulamaları kapsamında 32 bin 986 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 105 kişi yakalanırken, bunlardan 27'si tutuklandı. Operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği, 7 kesici-delici alet, 52 tabanca fişeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda ise 56 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 67 şüpheli yakalanırken, 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 kök hint keneviri, 5,66 gram metamfetamin, 11,99 gram bonzai, 211 sentetik ecza hapı ve 127 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ise 45 litre etil alkol, 104 kilogram tütün, 2 bin 840 paket dolu ve 30 kutu boş makaron, 19 kaçak cep telefonu, 6 sahte belge ile 2 tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 204 fişek bulundu. Bu kapsamda 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 373 araç kontrol edilirken, 2 bin 390 motosiklet ve 115 okul servisi denetlendi. Alkol denetimlerinde 2 bin 492 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 390 sürücünün belgesiz araç kullandığı tespit edilirken, 25 araçta abartı egzoz kullanımı, 67 araçta ise yüksek sesle müzik ihlali belirlendi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 849 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 191 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.