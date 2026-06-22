Bakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, "Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım" dedi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki bazı maddelerin 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakıldığını hatırlatan Fidan, yaptırımlar ve nükleer doğrulamayla ilgili teknik konularda ekiplerin çalışması gerektiğini ifade etti.

Fidan, iki ülke arasındaki önemli konularda siyasi iradenin konulmuş olduğuna dikkati çekerek, "İlerideki günlerde ben inanıyorum, yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular. Gerçekten önemli konular. Bunların teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var, fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen" değerlendirmelerinde bulundu.