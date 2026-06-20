İSTANBUL’DA KRİTİK TESLİM TÖRENİ

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen törende, Romanya Deniz Kuvvetleri için inşa edilen Kam Roman korveti teslim edilirken, Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi de hizmete alındı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan katıldı.

“TARİHTE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma ihracatında yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak, “Romanya ile imzalanan anlaşmayla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç edilmiştir” dedi.

Erdoğan, geminin test ve operasyonel süreçlerdeki başarısının Türk mühendislik kabiliyetini uluslararası ölçekte kanıtladığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE YÜKSELEN GRAFİK

Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayiinde son 23 yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Türkiye, savunma ihracatında dünyada ilk 11 ülke arasında yer alıyor

140’tan fazla deniz platformu farklı ülkelere ihraç edildi

50’nin üzerinde savaş gemisi üretimi sürüyor

Savunma projelerinin toplam hacmi 25 milyar euro seviyesine ulaştı

“YERLİ VE MİLLİ KABİLİYETLER ÖN PLANDA”

Teslim edilen gemilerde kullanılan birçok kritik sistemin tamamen yerli imkânlarla üretildiğini vurgulayan Erdoğan, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumların projelerde aktif rol oynadığını söyledi.

KARADENİZ VE BÖLGE GÜVENLİĞİ VURGUSU

Erdoğan, Türkiye-Romanya iş birliğinin Karadeniz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, bu adımın NATO’nun bölgesel güvenlik mimarisine katkı sunduğunu ifade etti.

“BARIŞ VE İSTİKRAR ÖNCELİĞİMİZ”

Türkiye’nin dış politikasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin hedefinin çatışma değil iş birliği olduğunu vurgulayarak, “Biz kimsenin toprağında gözümüz yok; ancak egemenliğimize yönelik hiçbir tehdide de izin vermeyiz” dedi.

Tören, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracat kapasitesini ve uluslararası iş birliği düzeyini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Romanya’ya yapılan gemi teslimatı “tarihi bir ilk” olarak kayıtlara geçti.