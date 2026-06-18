Yerebakan, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Alzheimer hastalığının modern çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

Yaşlı çınarlara sahip çıkmak için bu eserlerin yanında durduklarını belirten Yerebakan, şöyle konuştu:

"Alzheimer hastalığı, sağlığın ötesinde bir vicdan olarak karşınızdadır. Bir merhamet, sahip çıkma meselesidir. Fakat Alzheimer dediğimiz hastalığın insana dokunan çok daha başka tarafı var. İnsan bu hastalıkta yavaştan hatıralarının bile elinden alındığı bir döneme giriyor. Bir annenin evladını tanıyamaması ile karşı karşıya kalıyor. Bir dedenin torununun adını hatırlayamaması ile karşı karşıya kalıyor. Bugün burada açılan bu merkez, çınarlarımıza sahip çıkmak için var olacaktır. Buraya gelen vatandaşlarımız hizmet almanın ötesinde şefkat, destek görecek, yalnız olmadıklarını hissedecekler."

Yerebakan, verilen desteklerden dolayı Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Uslu ailesine teşekkür etti.

