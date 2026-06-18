Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi bir operasyona imza attı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir TIR, risk analizleri ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde arama hangarına çekilen araçta gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde, yüklü miktarda pregabalin cinsi uyuşturucu madde tespit edildi.

Yapılan aramalar sonucunda toplam 4 ton 321 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyar 25 milyon lira olduğu belirlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerince el konulan uyuşturucu maddeler imha edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan İpsala'da gerçekleştirilen operasyon, narkotik suçlarla mücadelede son dönemin en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Operasyona ilişkin soruşturma, Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.