Bakan Tekin, karşılıklı anlayış ve diyalog zeminin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir” dedi.

Bakan Tekin, karşılıklı anlayış ve diyalog zeminin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Şüphesiz ki bu iklim kendiliğinden oluşmadı. Bugün burada böylesine güçlü bir kardeşlik iklimi içerisinde bir araya gelebiliyorsak eğer, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı iradenin ve inançlar üzerindeki engelleri kaldırma yönündeki yaklaşımının büyük bir payı vardır. Farklı gönüller arasındaki karşılıklı anlayışın güçlenmesi adına atılan adımlar, bugün burada şahitlik ettiğimiz bu samimi ikliminin oluşmasını sağlamıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz lokma paylaşımı da kardeşlik hukukumuzun ve gönül birliğimizin en güzel sembollerinden birisidir. Lokma, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül birliğinin ifadesidir. Aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır, birlik duygusunu kuvvetlendirir" ifadelerini kullandı.