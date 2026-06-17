Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri Güçlerini Birleştiriyor

Sıfır Atık Vakfı, G7 ülkeleriyle sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim eylemi alanlarında iş birliğini kurumsal bir yapıya taşımaya hazırlanıyor. Vakıftan yapılan açıklamada, Paris'te gerçekleştirilen temasların ardından ortak çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla özel bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Kurulacak çalışma grubunun, COP31 ve COP32 iklim zirveleri sürecinde ülkeler arasında bilgi paylaşımını artırması ve ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Emine Erdoğan'ın Vizyonu Uluslararası Alanda Güçleniyor

Açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ortaya konulan vizyon doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Vakfın temel hedefinin, sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine yerleştirmek olduğu vurgulandı.

COP31 ve COP32 Sürecinde Ortak Projeler Geliştirilecek

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş öncülüğünde yürütülen görüşmelerde;

Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması,

Döngüsel ekonomi modellerinin güçlendirilmesi,

Metan emisyonlarının azaltılması,

İklim finansmanı mekanizmalarının geliştirilmesi,

Yerel uygulamaların küresel iklim politikalarına entegre edilmesi

gibi başlıklar ele alındı.

Yeni çalışma grubunun bu alanlarda somut projeler geliştirmesi hedefleniyor.

"İklim Eylemini Somut Sonuçlara Dönüştürmek İstiyoruz"

Samed Ağırbaş, uluslararası iş birliklerinin iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, kurulacak çalışma grubunun önemli bir platform oluşturacağını ifade etti.

Ağırbaş, sıfır atık vizyonunun küresel ölçekte güçlendirilmesi ve iklim eylemlerinin sahada karşılık bulan sonuçlara dönüşmesi için uluslararası ortaklarla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Paris Temaslarında Kritik Başlıklar Masaya Yatırıldı

Paris'te gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkenin temsilcileriyle temaslarda bulunuldu.

Görüşmelerde;

İklim politikalarına sıfır atık uygulamalarının entegrasyonu,

Döngüsel ekonomi çözümleri,

Metan emisyonlarının azaltılması,

İklim finansmanı modelleri,

Bilimsel araştırmalar ve akademik iş birlikleri

konuları detaylı şekilde değerlendirildi.

Özellikle Almanya'nın çevre ve iklim kurumlarıyla yapılan görüşmelerde sahadaki uygulamaların desteklenmesi, Birleşik Krallık'taki bilim insanları ve iklim kuruluşlarıyla yapılan temaslarda ise akademik ağların COP31 sürecine sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Küresel İklim Eylemine Katkı Sürecek

Sıfır Atık Vakfı, atık yönetiminin ötesine geçen bir yaklaşımla kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim ve tüketim, gıda kayıplarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren uluslararası iş birlikleriyle küresel iklim hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.