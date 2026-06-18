Mobilya İçine Gizlemişler!

16.06.2026 tarihinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda, mobilya içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 195.440 adet Sentetik Ecza Hapı ele geçirildi.

Piyasa Değeri Yaklaşık 21 Milyon TL

Ele geçirilen dev uyuşturucu sevkiyatının yaklaşık piyasa değerinin 21 Milyon TL olduğu açıklandı. Bu operasyon, Kahramanmaraş emniyet tarihindeki en büyük tek seferlik uyuşturucu hap yakalaması olarak kayıtlara geçti.

3 Şüpheli Tutuklandı, 1 Şahıs Serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17.06.2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden:

İ.Ç. isimli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

R.E.E., C.E. ve B.K. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri ve geleceği hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.