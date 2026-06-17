Konferansa, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hasan Badem, Hey Teknoloji Genel Müdürü Ertuğrul Kazancı ve Bilgisayar Mühendisi Betül Çavuşoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Programda öğrencilere bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanlarının günümüzde sunduğu geniş kariyer olanakları anlatıldı. Konuşmacılar, yazılım geliştiricilerinin artık yalnızca teknoloji şirketlerinde değil; sağlık, eğitim, kamu ve özel sektör başta olmak üzere birçok farklı alanda görev alabildiğini ifade etti.

Konferansta ayrıca bilgisayar ve yazılım mühendisliğinin uluslararası kariyer fırsatları sunduğuna dikkat çekildi. Mezunların dünyanın farklı ülkelerinde çalışma imkânı bulabildiği belirtilirken, uzaktan ve esnek çalışma modellerinin de sektörde giderek yaygınlaştığı vurgulandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Eğitimciler, dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde gençlerin teknoloji odaklı mesleklere yönelmesinin önemine dikkat çekti.