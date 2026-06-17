Kahramanmaraş'ta Hava Değişiyor

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş'ta 18 Haziran Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek. Ancak hafta ilerledikçe sıcaklıklarda düşüş yaşanacak ve yağışlı sistem kenti etkisi altına alacak.

Özellikle 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların da 32 derece seviyelerine gerilemesi tahmin ediliyor.

Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteorolojik tahminlerde Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yer aldı. Ani ve yerel kuvvetli yağışların görülebileceği belirtilirken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Tahminlere göre Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 31 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise sıcaklık yeniden yükselerek 34 dereceye ulaşacak.

Yeni haftanın ilk gününde ise termometrelerin yeniden 36 dereceyi göstermesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.