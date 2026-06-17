Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte yılanlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son günlerde Vadi Mahallesi ile Aksu Mahallesi'nde görülen yılanlar, büyüklükleriyle dikkat çekti.

Mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen yılanlar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle boş araziler, dere yatakları, bahçeler ve otluk alanlarda görülen yılanların sıcak havaların etkisiyle yuvalarından çıktığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yılanların daha sık görülebileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kırsal alanlarda yaşayanların yüksek otların bulunduğu bölgelerde dikkatli hareket etmesi, bahçe ve tarım arazilerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanması tavsiye edildi.

Yetkililer, yılan görüldüğünde paniğe kapılmadan güvenli mesafede durulması gerektiğini belirterek, vatandaşların yılanlara müdahale etmeye çalışmaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, birçok yılan türünün insanlardan uzak durmayı tercih ettiğini, sıkıştırılmaları veya tehdit altında hissetmeleri durumunda saldırgan davranış gösterebildiklerini ifade etti.

Ayrıca ev ve iş yerlerinin çevresindeki otluk alanların temiz tutulması, moloz ve odun yığınlarının kontrol edilmesi gibi önlemlerin yılanların yerleşim alanlarına yaklaşmasını engelleyebileceği belirtildi.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte doğada hareketliliğin arttığını ifade eden uzmanlar, özellikle çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.