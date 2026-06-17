Şantiye alanında çalışan işçiler, hafriyat yığını altında mahsur kalan bir kediyi fark ederek durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbarın alınmasının ardından vakit kaybetmeden olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, minik canlının bulunduğu noktada titiz bir çalışma başlattı.

Hafriyat altında yaşam mücadelesi veren kedinin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteren ekipler, dikkatli ve kontrollü müdahale sonucunda kediyi bulunduğu yerden sağ olarak çıkarmayı başardı.