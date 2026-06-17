Olay, Karacasu Ferhuş Mahallesi 80003. Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre N.C., evde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 4. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan çocuk Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. N.C.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, düşme nedeninin netlik kazanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.