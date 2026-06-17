Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Göksun’da da ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, ilçenin ulaşım altyapısı güçlendirilirken mahallelerin ulaşım standardı da yükseltiliyor. Ekipler, özellikle kırsal bölgelerde yoğun olarak kullanılan grup yollarında bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kazandere Grup Yolu’nda Asfalt Seferberliği

Göksun kırsalının önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan 32 kilometrelik Kazandere Grup Yolu’nda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Huğtaş, Acıelma ve Kaleboynu mahallelerinin ulaşımda aktif olarak kullandığı grup yolunda zamanla deforme olan bölümler yenilenerek sürücülere daha güvenli bir seyahat imkânı sunuluyor. Çalışmalar kapsamında Kazandere Mahallesi’ne ulaşım sağlayan grup yolunun 1 kilometrelik bölümünde asfalt serimi tamamlandı.

Hacıkodal Grup Yolu’nda Konfor Artıyor

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğü bir diğer nokta ise 30 kilometrelik Hacıkodal Grup Yolu oldu. Yoğunoluk, Sırmalı, Fındıklıkoyak, Yiricek ve Taşoluk mahallelerinin yoğun olarak kullandığı grup yolunda deforme olan kesimler sıcak asfaltla onarılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bölgedeki ulaşım aksaklıklarının giderilmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedeflenirken, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir yatırım daha hayata geçirilmiş oluyor.

Acıelma’ya Alternatif Yeni Yol

Ulaşım yatırımları sadece mevcut yolların bakım ve onarımıyla sınırlı kalmıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Acıelma Mahallesi’nde mevcut stabilize grup yoluna alternatif olarak 2,5 kilometre uzunluğunda yeni bir grup yolu inşa ediliyor. Yeni ulaşım arterinde zemin hazırlık çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, hazırlıkların ardından sıcak asfalt serimine geçilecek. Tamamlandığında bölge sakinlerine daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacak yeni yolun, mahalleler arasındaki bağlantıyı da güçlendirmesi hedefleniyor.

Korkmaz Mahallesi’nde Taziye Evi Bahçesi Yenileniyor

Göksun’da sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımlar da devam ediyor. Korkmaz Mahallesi’nde bulunan taziye evinin bahçesi kilit parke ile kaplanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ortak kullanım alanı daha düzenli ve kullanışlı bir görünüme kavuşacak.