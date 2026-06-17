Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ederken, şehir merkezinin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Zübeyde Hanım Caddesi’nde ikinci etap çalışmalarını başlattı. Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilk etabın tamamlanmasının ardından caddede dönüşüm çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, mevcut yolları yeni şehir kimliğine uygun şekilde modernize etmek ve Kahramanmaraş’a yeni nesil ulaşım koridorları kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi baştan sona yenileniyor. Şehir içi ulaşımda önemli bir güzergâh olan cadde, gerçekleştirilen yatırımlarla hem estetik hem de teknik açıdan daha modern bir görünüme kavuşuyor.

İlk Etapta Kapsamlı Çalışmalar Tamamlandı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmaların ilk etabında önemli imalatlar tamamlandı. Cadde boyunca ilk tabaka asfalt serimi gerçekleştirilirken, yayaların daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlayabilmesi için yürüyüş yolları inşa edildi. Çevre düzenlemeleriyle bölgenin görünümü iyileştirilirken, modern aydınlatma elemanlarının montajı da tamamlanarak caddenin gece kullanımında güvenlik ve konfor artırıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Zübeyde Hanım Caddesi’nin ulaşım standardı yükseltilirken, bölgeye daha düzenli ve çağdaş bir görünüm kazandırıldı.

Son Kat Asfalt Serimine Geçildi

İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etap kapsamında son kat asfalt serimine başlandı. Çalışmalar çerçevesinde yağmursuyu ve kanalizasyon kapakları yol seviyesine uygun hale getirilecek. Böylece sürüş sırasında oluşabilecek konfor kayıplarının önüne geçilirken, araç trafiği için daha güvenli bir yol yüzeyi oluşturulacak. Son kat asfalt uygulamasıyla birlikte caddede hem dayanıklılığı yüksek hem de pürüzsüz bir sürüş imkânı sunan modern bir yol standardı sağlanacak. Ayrıca yol yüzeyinde estetik bütünlük elde edilerek caddenin genel görünümü daha modern bir yapıya kavuşturulacak.

Modern ve Konforlu Ulaşım Koridoru

Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları kapsamında yenilenen Zübeyde Hanım Caddesi; sıcak asfaltı, düzenli yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri ve modern aydınlatma sistemleriyle şehir merkezine değer katacak örnek ulaşım koridorlarından biri olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım konforunun artırılması, trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.