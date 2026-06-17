Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2026 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Kahramanmaraş’taki araç sayısındaki yükselişin sürdüğünü ortaya koydu. Kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı bir ay içerisinde 1.508 artarak 361 bin 493’e ulaştı.

Nisan ayında 359 bin 985 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı, Mayıs ayında da yükselişini sürdürdü. Verilere göre kentte en fazla artış otomobil kategorisinde yaşandı. Mayıs ayında 801 yeni otomobilin trafiğe kaydedilmesiyle Kahramanmaraş’taki toplam otomobil sayısı 198 bin 474’e çıktı.

Kentte motosiklet kullanımındaki artış da dikkat çekti. Bir ay içerisinde 489 yeni motosikletin kaydı yapılırken, toplam motosiklet sayısı 52 bin 728’e yükseldi.

Araç sayısındaki artışın, şehirdeki ulaşım hareketliliği ve bireysel araç kullanımındaki yükselişi ortaya koyduğu belirtilirken, özellikle otomobil ve motosiklet kategorilerindeki büyüme dikkat çekiyor.

Öte yandan TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs ayında 159 bin 623 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, ülkedeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 361 bin 85 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, araç sayısındaki artışın ulaşım altyapısı, trafik yoğunluğu ve otopark ihtiyacı gibi alanlarda yeni planlamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.