Kahramanmaraş Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, toplumun farklı kesimlerinden önemli isimleri bir araya getirdi. Çalıştaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Mehmet Kaan Kır, çok sayıda avukat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve platform üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, çocukların korunmasının yalnızca ailelerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, çocukların güvenli ve sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmeleri için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Mehmet Kaan Kır, kamuoyunda büyük infiale neden olan menfur olayın ilk günden itibaren hukuki takipçisi olduklarını belirterek, çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismarın karşısında durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen ise yaptığı konuşmada, çocukların bir toplumun en kıymetli hazinesi ve geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Her çocuğun sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir yaşam sürmesinin toplumun ortak hedefi olması gerektiğini vurgulayan Beşen, bu kapsamda düzenlenen çalıştayın son derece anlamlı ve değerli olduğunu ifade etti.

Çocukların karşı karşıya kaldığı sorunların ele alındığı çalıştay, çeşitli kurum ve kuruluşların uzman temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarla devam etti.

Katılımcılar, çocuk hakları, koruyucu ve önleyici çalışmalar ile toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bilgiler paylaşırken, çalıştay boyunca çözüm önerileri ve ortak çalışma alanları da değerlendirildi.

Toplumun geleceğini şekillendiren çocukların daha güvenli bir dünyada büyümesi amacıyla düzenlenen "Bir Çocuk, Bir Dünya" çalıştayı, katılımcıların ortak duyarlılık ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.