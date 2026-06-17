Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Öğretmen Akademileri kapsamında, Şehir ve Kültür Akademisi tarafından Adıyaman’a kültür gezisi gerçekleştirildi. Programa 92 öğretmen katılırken, gezi boyunca bölgenin tarihi, kültürel ve manevi değerleri yakından tanıtıldı.

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan hareket eden öğretmenler, Adıyaman’da yapılan kahvaltının ardından gezi programına Perre Antik Kenti ziyaretiyle başladı. Kommagene Krallığı’nın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan antik kentte tarihî yapılar ve arkeolojik kalıntılar incelendi.

Program kapsamında Ebuzer Gıffari Hazretleri’nin makamı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi ve Arsemia Antik Kenti ziyaret edildi. Katılımcılar, bölgenin binlerce yıllık tarihî geçmişi ve medeniyet mirası hakkında detaylı bilgiler aldı.

Gezinin en önemli duraklarından biri olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Nemrut Dağı’nda öğretmenler, Kommagene Kralı I. Antiochos dönemine ait anıtsal heykelleri ve tarihi kalıntıları yerinde görme imkânı buldu. Katılımcılar ayrıca Nemrut’un Batı Terası’nda gün batımının oluşturduğu eşsiz manzaraya tanıklık etti.

Programın son bölümünde Hazreti Üzeyir Peygamber Makamı ziyaret edilerek dualar edildi. Manevi atmosfer içerisinde gerçekleşen ziyaretin ardından kültür gezisi tamamlandı.

Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında düzenlenen etkinlikle, öğretmenlerin tarihî ve kültürel miras bilincinin artırılması, medeniyet değerlerinin yerinde tanınması ve mesleki gelişimlerinin kültürel faaliyetlerle desteklenmesi amaçlandı. Katılımcılar, programın hem eğitici hem de ufuk açıcı bir deneyim sunduğunu ifade etti.