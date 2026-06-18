Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin’de ulaşımı iyileştirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde ilçenin kırsal mahallelerinde sürdürülen üstyapı çalışmaları, bölge sakinlerinin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor. Bu çalışmaların önemli duraklarından biri de Afşin’in kırsal İnci Mahallesi oldu. Mahalle içi ulaşımda vatandaşların sıkça kullandığı güzergâhta kilit parke ve bordür uygulamaları başlatıldı.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda 3 Milyon TL’lik yatırımla sürdürülen çalışmalarda mahalle içi ulaşımda ciddi bir konfor artışı hedefleniyor. Yol standardının yükselmesiyle birlikte, özellikle kış aylarında çamur ve yaz aylarında toz nedeniyle yaşanan sıkıntıların da sona ermesi hedefleniyor.