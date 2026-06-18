Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde park halindeki bir ticari araçta çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahalede bulunarak alevlerin büyümesini ve çevredeki araçlara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan uzmanlar, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının araçlarda teknik arıza ve yangın riskini artırabileceğine dikkat çekerek sürücüleri periyodik bakım konusunda uyardı. Özellikle elektrik tesisatı, akü, motor bölümü ve yakıt sistemlerinin düzenli olarak kontrol ettirilmesinin olası yangınların önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığı belirtildi.