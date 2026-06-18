T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 30 bin 236 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde havalimanında iç hatlarda toplam 312 uçak iniş ve kalkışı gerçekleştirildi.

Havalimanında yolcu trafiğinin yanı sıra yük taşımacılığında da hareketlilik yaşandı. Mayıs ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği 233 ton olarak gerçekleşti.

DHMİ’nin açıkladığı Ocak-Mayıs 2026 verilerine göre ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda yılın ilk beş ayında toplam 126 bin 799 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 1.311’e ulaşırken, taşınan toplam yük miktarı 995 ton oldu.

Açıklanan rakamlar, Kahramanmaraş Havalimanı’nın hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.