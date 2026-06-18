Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) “Edebiyat” alanında kabul edilerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı. Bu unvanı alan Türkiye’nin ilk şehri olan Kahramanmaraş, köklü edebiyat geleneğini ve kültürel birikimini uluslararası platforma taşıma fırsatı yakaladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek tanıtım programı, 19 Haziran Cuma günü saat 11.00’de İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Programda, Kahramanmaraş’ın UNESCO süreci, edebiyat alanındaki zengin mirası, uluslararası kültür diplomasisine katkıları ve yaratıcı şehir vizyonu kamuoyuyla paylaşılacak.

Aksu TV’den Canlı Yayın

Kahramanmaraş’ın kültürel kimliği açısından tarihi önem taşıyan tanıtım toplantısı, 19 Haziran Cuma günü saat 11.00’den itibaren Aksu TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.