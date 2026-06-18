Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 Mayıs verilerine göre Kahramanmaraş’ta gayrimenkul piyasasında nisan ayına kıyasla belirgin bir yavaşlama yaşandı.

Verilere göre nisan ayında 950 olan toplam konut satışı, mayıs ayında 656’ya geriledi. Aynı dönemde ilk el konut satışları 239’dan 194’e düşerken, ikinci el konut satışları 711’den 462’ye indi. İkinci el konut satışlarındaki yaklaşık yüzde 35’lik düşüş dikkat çekti.

İş yeri satışlarında da benzer bir tablo oluştu. Nisan ayında 119 olan toplam iş yeri satışı, mayıs ayında 87’ye geriledi. Bu dönemde ilk el iş yeri satışları 34’ten 19’a düşerken, ikinci el iş yeri satışları da 85’ten 68’e indi.

Konut ve iş yeri satışları birlikte değerlendirildiğinde, toplam gayrimenkul satışı nisan ayında bin 69 seviyesindeyken mayıs ayında 743’e düştü. Veriler, Kahramanmaraş’ta gayrimenkul piyasasında mayıs ayında belirgin bir durgunluk yaşandığını ortaya koydu.