Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir süre dalgalı seyreden altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girerken, kuyumcular uzun vadeli yatırım yapanlar için altının hâlâ önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor.

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren kuyumcular, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. Kısa vadede fiyatlarda iniş çıkışların sürebileceğini ifade eden sektör temsilcileri, uzun vadede ise altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kuyumcular, geçmiş dönemlerde yüksek fiyatlardan altın alan yatırımcıların da mevcut seviyeleri değerlendirerek maliyet ortalaması yapabileceğini ifade etti. Altının geçmişten bugüne güvenli liman özelliğini koruduğunu belirten sektör temsilcileri, ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer aldığını söyledi.

Güncel piyasa verilerine göre tam altın yaklaşık 42 bin 160 TL, yarım altın 21 bin 200 TL ve çeyrek altın ise 10 bin 500 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, yatırım kararlarının kişisel bütçe ve risk tercihlerine göre verilmesi gerektiğini hatırlatırken, altının uzun vadeli yatırım araçları arasında güçlü konumunu sürdürdüğüne dikkat çekiyor.