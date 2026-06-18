Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Göksun Meslek Yüksekokulu’nun 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, öğrencilerin ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edilirken, mezuniyet coşkusu kep atma töreniyle zirveye ulaştı.

Mezuniyet töreninde en dikkat çeken isim ise Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi Emel Munlaahmet oldu. Eğitim hayatını birincilikle tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci, yaptığı konuşmada hem başarı hikâyesini hem de yaşadığı zorlukları anlatarak salonda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Çocuk yaşlarda savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Munlaahmet, savaşın çocukların hayatında bıraktığı derin izlere dikkat çekti. Dünyanın hiçbir yerinde çocukların savaşla büyümemesi gerektiğini vurgulayan başarılı öğrenci, Gazze, Doğu Türkistan, Suriye ve dünyanın farklı bölgelerinde acı çeken insanların huzura kavuşmasını temenni etti.

Konuşmasında Türkiye’ye özel bir teşekkür de eden Munlaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bana yalnızca eğitim alma imkânı sunmadı; aynı zamanda kardeşliğin, merhametin ve misafirperverliğin ne kadar kıymetli olduğunu da gösterdi. Bizleri misafir eden Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk halkına, üniversitemize ve bu yolculukta bize destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Birincilik başarısını büyük emeklerle elde ettiğini belirten Munlaahmet, mezuniyet sonrası hem Türkiye’ye hem de doğup büyüdüğü Suriye’ye faydalı olmak için çalışacağını ifade etti. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sunmayı hedeflediğini söyleyen genç mezun, konuşmasının sonunda tüm arkadaşlarını tebrik ederek kendilerine destek veren ailelerine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Törende protokol üyelerinin elinden plaketini alan Emel Munlaahmet’in başarı hikâyesi ve Türkiye’ye yönelik teşekkür mesajları katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.