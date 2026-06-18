İkinci sınıf öğrencisi olan Zehra Aladağ, sağlık durumu nedeniyle eğitimini evde sürdürürken, bu süreci üretime dönüştürmeyi başardı. Öğretmeni Zeynep Arık'ın rehberliği, ailesinin ise sonsuz sevgi ve desteğiyle birbirinden özel çalışmalara imza atan Zehra, özellikle sıfır atık temalı eserleriyle dikkat çekti.

Bir yıl boyunca hazırladığı resim, el işi ve geri dönüşüm çalışmalarını bir araya getiren minik öğrenci, emeklerinin karşılığını açtığı sergide aldı.

Rasim Özdenören İlkokulu'nda düzenlenen sergiye öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, salonu dolduran ziyaretçiler Zehra'nın eserlerini tek tek inceleyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Sergi boyunca mutluluğu gözlerinden okunan Zehra, eserlerini ziyaretçilere tanıtmanın heyecanını yaşadı.

Konuya ilişkin Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan ücretli öğretmen Zeynep Arık, Zehra ile yürüttükleri eğitim sürecinde önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

Zehra'nın öğrenme azmi ve üretken kişiliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Arık, açılan serginin bu gelişimin en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Arık, öğrencisinin ortaya koyduğu başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Azmin, sabrın ve kararlılığın en güzel örneklerinden birine sahne olan serginin sonunda Zehra Aladağ'a Büyükşehir Belediyesi engelli ve yaşlı hizmetleri Şube müdür yardımcısı Mustafa Çakmak tarafından başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Dakikalarca alkışlanan minik öğrenci, hem ailesine hem öğretmenine hem de kendisini yalnız bırakmayan ziyaretçilere unutamayacağı bir gurur yaşattı.

Engellerin hayallerin önünde duramayacağını bir kez daha gösteren Zehra Aladağ'ın hikâyesi, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken, başarıya giden yolda inancın ve desteğin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi.