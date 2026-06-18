Yeni düzenlemeyle birlikte Kahramanmaraş’ın kanatlı hayvan üretiminde önemli bir merkez haline gelmesi hedeflenirken, şehirde üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün daha organize bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

ÜRETİM ÜSSÜ HEDEFİ

Tekstil ve farklı sanayi kollarındaki üretim gücüyle öne çıkan Kahramanmaraş’ın, yeni adımla birlikte kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde de bölgesel bir üs haline gelmesi planlanıyor. Sektöre yapılacak yatırımların hem istihdamı artırması hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

POLAT’TAN MARAŞ VURGUSU

Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat’ın, Kahramanmaraş’ın tarım ve hayvancılık alanında gelişimi için yürütülen çalışmalara özel önem verdiği ve kentteki üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Yeni modelle birlikte Kahramanmaraş’ın, üretim çeşitliliği ve ekonomik potansiyeli açısından daha güçlü bir konuma taşınması hedefleniyor.