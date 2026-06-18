İl genelindeki tüm ilçelerden gelen öğretmenler, öğrenciler ve okul/kurum yöneticilerinin yer aldığı çalıştayda yaklaşık 300 katılımcı bir araya gelerek uluslararası eğitim deneyimlerini değerlendirme fırsatı buldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, uluslararasılaşmanın eğitimde kaliteyi yükselten en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Çalıştay kapsamında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ alanında yürüttüğü çalışmalar ve elde edilen kazanımlar katılımcılarla paylaşıldı.

Uluslararası projelerden elde edilen kazanımlar ve iş birliği deneyimleri, yeni katılımcılar için yol gösterici nitelik taşıdı.

Programın son bölümünde ise gelecek dönem hedefleri ele alındı. Uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi, Erasmus+ faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve proje çeşitliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün, Erasmus+ programı kapsamında eğitimde kaliteyi artırma, uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve öğrenci ile öğretmenlerin küresel yetkinliklerini geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

Çalıştayın ilerleyen bölümlerinde geçmiş dönem hareketliliklerine katılan öğretmen ve öğrenciler, edindikleri deneyimleri katılımcılarla paylaşarak iyi uygulama örneklerini aktardı.